В прокуратуре Прикамья ждут сообщений о нарушениях в организации детского отдыха Заработала «прямая линия» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

С 22 мая 2025 года в Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания, в рамках которой планируется открытие более 1 100 организаций для отдыха и оздоровления детей. В этом году особое внимание будет уделено детям-сиротам, детям-инвалидам, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, включая детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей участников СВО.

В связи с началом кампании прокуратура Пермского края организовала «прямую линию», чтобы обеспечить защиту прав детей на доступный и безопасный отдых. О любых нарушениях, связанных с организацией детского отдыха, можно сообщать по телефону: 8 (342) 212-94-22.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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