В Пермском крае демонтировали свыше 730 незаконно установленных линий связи Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В течение первых пяти месяцев 2026 года специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» выявили свыше 70 тыс. случаев незаконного монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Эти подвесы были установлены провайдерами без разрешения.

Как рассказали в филиале, чаще всего удаётся определить владельцев оборудования и направить им предписания об устранении нарушений. Благодаря сотрудничеству с провайдерами, с начала года энергетики легализовали более 27 тыс. подвесов ВОЛС в регионе.

Если предписания игнорируются, энергетики демонтируют незаконные конструкции. В этом году в Пермском крае было демонтировано свыше 730 незаконно установленных линий связи. Выявление таких нарушений происходит в ходе регулярных проверок электросетевых объектов.

Напоминаем, что незаконная установка ВОЛС нарушает правила эксплуатации электросетевых объектов и может привести к аварийным ситуациям из-за избыточных нагрузок, отключению электроснабжения, а также создает опасность для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемый монтаж оборудования затрудняет проведение ремонтных работ и технического обслуживания электросетей.

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