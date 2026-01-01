В Веслянском лесничестве Прикамья потушили лесной пожар Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 8 июня в Веслянском лесничестве в Пермском крае был оперативно потушен лесной пожар. Возгорание было зафиксировано в 19:40. Менее чем за четыре часа огонь удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Общая площадь пожара составила 0,01 га. Об этом сообщили в минприроды региона.

В ликвидации пожара участвовали парашютисты-пожарные Гайнского отделения ГБУ Пермского края «Гослесхоз». Их оперативно перевезли к месту возгорания на самолёте АН-2.

На текущий момент в лесном фонде Пермского края нет действующих пожаров.

Всего в Прикамье в этом году произошло 18 лесных пожаров на общей площади 24,78 га.

О возгораниях в лесу жителей просят сообщать в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.