Более 490 тысяч жителей Пермского края записались к врачу с помощью мессенджера МАХ Поделиться Твитнуть

С декабря прошлого года жители Пермского края получили дополнительный инструмент для дистанционной записи на приём к врачу — официальный чат-бот в мессенджере МАХ. На сегодняшний день этим способом воспользовались более 490 тыс. человек, сообщили в минздраве региона.

Чат-бот автоматически определяет поликлинику, к которой прикреплён пользователь, и предоставляет возможность записаться к нужным специалистам. Он полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края. Чтобы воспользоваться записью, нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код на медицинской карточке.

Кроме того, с февраля этого года в регионе начали проводить телемедицинские консультации (ТМК) между врачами и пациентами через мессенджер МАХ. На данный момент пермские медики провели более 21 тыс. таких консультаций, в результате которых дистанционно было закрыто более 8 тыс. электронных листов нетрудоспособности.

В минздраве отметили, что чат-бот недоступен для граждан, прикреплённых к поликлиникам ФМБА России (бывшие МСЧ №133 и 140). Для них по-прежнему действует возможность записи через портал Госуслуг.

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