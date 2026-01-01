В аэропорту Перми задержаны вылеты в Сочи и Анталью Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно информации онлайн-табло Большое Савино, рейс FV 6130 авиакомпании «Россия» в Сочи задержан почти на восемь часов. Вылет, запланированный на 5 утра, состоится не ранее 12:50.

На столько же задерживается и рейс U6 1559 «Уральских авиалиний» в Анталью. Вылет на турецкий курорт отложен до 13:10.

Задержки вызваны поздним прибытием самолётов.

Телеграм-канал Росавиации сообщал, что в аэропорту Сочи вводились временные ограничения по соображениям безопасности.

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