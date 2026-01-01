В Прикамье выделят 132 млн на реализацию четырёх проектов туристской инфраструктуры Объекты будут находиться в Осинском, Губахинском, Кунгурском и Добрянском округах Поделиться Твитнуть

В минтуризма Пермского края подвели итоги отбора грантов на развитие туристской инфраструктуры. В 2026 году поддержку получили четыре проекта, направленные на развитие туристической инфраструктуры в регионе. Благодаря грантам и софинансированию инвесторов в Пермском крае появятся новые точки притяжения для отдыха и путешествий.

Речь идёт о базе отдыха «Ягодка» в Осинском округе, эко-глэмпинге «Территория» в Губахинском округе, курорте «Белогорье» в Кунгурском округе и эко-отеле «Створы» в Добрянском округе.

Общая стоимость этих проектов составила 132 млн руб., из которых 59,5 млн руб. — средства субсидии, а 72,5 млн руб. — софинансирование со стороны.

На базе отдыха «Ягодка» планируется установить пять модульных домов на 32 места, в том числе для маломобильных граждан. Дополнительно там появится детская площадка. Проект направлен на развитие инфраструктуры и повышение комфортного отдыха.

Фото: министерство туризма Пермского края

На территории эко-глэмпинга «Территория» возведут восемь модульных домов на 32 места с панорамными окнами, террасами и благоустроенными территориями. По задумке чиновников, новая инфраструктура должна усилить туристическую привлекательность направления, связанного с Усьвинскими столбами и Каменным городом.

Фото: министерство туризма Пермского края

Проект «Белогорье» включает в себя строительство модульной гостиницы высшей категории, в том числе для маломобильных граждан. Всё это расширит возможности действующего всесезонного курорта "Белогорье" и повысит уровень комфортного размещения гостей, считают в краевом минтуризма.

Фото: министерство туризма Пермского края

Ещё один проект — эко-отель «Створы». Он включает развитие инфраструктуры загородного клуба. Планируется установить модульный дом на девять мест, кемпинговые палатки, беседки и гриль-домики, а также пространство «Сфера» для питания и мероприятий. Также предусмотрены общественные зоны и тропиночная есть.

Фото: министерство туризма Пермского края

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