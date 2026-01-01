«Алендвик» откроет в Перми кафе с панорамным видом на Каму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа компаний «Алендвик» запустит новое гастрономическое пространство на фудкорте торгового центра «Искра» в Перми. Открытие запланировано на 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

На сегодня на фудкорте работают корнеры Chicken, «Поке-maN» и Viva la Pizza. Скоро к ним присоединятся кафе «Креп и Суп» и арт-кофейня Good News. После обновления кофейня, занимающая 61 кв. м, сможет разместить 48 посетителей.

Главная особенность площадки — панорамный вид на Каму.

Пространство хотят сделать, в том числе, точкой для встреч и отдыха. В арт-кофейне планируется проведение выставок пермских фотографов и художников, других культурных мероприятий. Для семей с детьми предусмотрена бесплатная игровая зона.

Напомним, под управлением Группа компаний «Алендвик» в Пермском крае находится 73 заведения, из которых 10 расположены на фудкортах. В ассортименте ГК — международные бренды SFC-Express, BRandICE, а также собственные бренды «Вкус странствий», «Поке-maN», «Пельмешки да вареники», Viva la Pizza, Good News и «Креп и Суп».

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