Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В программу Дягилевского фестиваля в Перми возвращаются ночные концерты Три фестивальных события начнутся без одной минуты полночь Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Дягилевский фестиваль окончательно сформировал программу 2026 года. Событий оказалось гораздо больше, чем значилось в момент начала продажи билетов.

В программу возвращаются ночные концерты. Возможно, это не совсем то, по чему скучают поклонники предрассветного пения в окружении деревянных богов, однако ночные события заставляют вспомнить, что один из девизов фестиваля — «Не спать!».

Три концерта альтернативной и редкой музыки начнутся без одной минуты полночь. Все они пройдут в частной филармонии «Триумф».

«Фортепианная ночь» (18+) 13 июня с Владимиром Ивановым-Ракиевским и Петром Айду представит возможность прикоснуться к жемчужинам репертуара XIX-XXI веков: от Роберта Шумана и Рихарда Вагнера до Джона Кейджа и Томаса Адеса.

Владимир Иванов-Ракиевский и Петр Айду — два ярчайших пианиста своих поколений. В рамках «Фортепианной ночи», вдохновлённой легендарной программой советского телевидения «Музыкальный ринг», каждый из них сыграет свой раунд: музыку, которую особенно любит и которая особенно ему удается. Но это ни в коем случае не «баттл на роялях», а редкая возможность услышать рядом два разных фортепианных мира.

Концерт бесплатный, регистрация открывается 9 июня в 12:00.

«31-я гексаграмма» (18+) — концерт Владимира Мартынова, Татьяны Гринденко и ансамбля «ИНДЕКС III». Владимир Мартынов многогранен — это выдающийся композитор, провозгласивший конец времени композиторов; парадоксальный мыслитель; знаток традиций русской духовной музыки и древнекитайской философии; неукротимый экспериментатор, играющий джемы с молодыми электронщиками. Сотрудничество Мартынова с экспериментальным неоджазовым ансамблем "ИНДЕКС III" — то, чего меньше всего ожидаешь от композитора, в этом году отметившего 80-летие. Их новый электроакустический перформанс «31-я гексаграмма», в котором участвует легендарная скрипачка Татьяна Гринденко — соратница композитора и, по версии самого автора, лучший интерпретатор его музыки, — представляет собой звуковой поток, где смешиваются разные музыкальные течения: дарк-джаз, эмбиент, IDM, электроакустический нойз, минимализм и современная академическая музыка.

В китайской «Книге перемен» 31-я гексаграмма «Сянь» — «Взаимодействие» — говорит о побуждении к действию, вдохновении, внезапном притоке энергии, направленной на объединение вещей.

Билеты — от 4 до 15 тыс. руб.

В «Ночи эмбиента» (18+) 18 июня встретятся три ярких российских проекта, работающих на стыке психоакустики, электронного эксперимента, аналогового саунда и звукового ритуала. Дуэт «Псалмы Лисиц» использует в своих таинственных арт-перформансах скрипку, цитру, найденные объекты и голос. Екатеринбургский инженер, продюсер и диджей Shine Grooves — собственное кассетное устройство «Магнитрон-2». Герой международных мультимедиа-фестивалей digital moss — модульные синтезаторы и иммерсивное аудиовизуальное шоу.

Регистрация откроется 15 июня в 12:00.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.