В Прикамье простятся с погибшим на СВО 23-летним разведчиком из Звёздного Поделиться Твитнуть

фото предоставили в администрации ЗАТО Звёздный

Во вторник, 9 июня, в Прикамье простятся с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине Дмитрием Чигвинцевым. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Звёздный.

Дмитрий родился в 2002 году. После школы работал в строительной отрасли в Пермском крае и был автомехаником. Мужчина был женат, у него остались трое детей: Артём, Марк и Максим.

В ноябре 2024 года Дмитрий подписал контракт на службу в зоне СВО. В апреле 2025-го он получил ранение, а с октября того же года считался пропавшим без вести. Погиб военнослужащий 4 ноября возле Зверево на Донбассе. Дмитрий служил разведчиком-гранатометчиком в 2-м разведывательном отделении 2-го разведывательного взвода разведывательной роты.

Церемония прощания с погибшим начнётся в 11:00 во Дворце культуры ЗАТО Звёздный. Затем тело будет предано земле на кладбище в с. Бершеть.

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