Пермский край заключил соглашение с генподрядчиком Газпрома Поделиться Твитнуть

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Пермские предприятия получат доступ к федеральным госзаказам благодаря договору между региональным правительством и АО «Газстройпром». Соглашение было подписано на ПМЭФ-2026 губернатором Дмитрием Махониным и генеральным директором «Газстройпрома» Николаем Ткаченко.

Губернатор Махонин подчеркнул, что регион обладает мощным промышленным потенциалом, и важно, чтобы эти возможности активно применялись в строительстве. Ткаченко добавил, что сотрудничество с регионами способствует импортозамещению и укреплению технологической независимости отрасли.

Взаимодействие между сторонами будет осуществляться следующим образом: правительство Пермского края создаст единый реестр предложений от промышленных предприятий региона. «Газстройпром», в свою очередь, проведет квалификацию поставщиков и совместно с партнерами разработает решения, направленные на повышение эффективности строительных и производственных процессов. Это позволит ускорить переход компаний на отечественные технологии и стимулировать промышленное развитие региона.

АО «Газстройпром» — один из крупнейших строительных холдингов России, специализирующийся на строительстве объектов для Газпрома. Компания занимается обустройством месторождений, прокладкой газопроводов, строительством компрессорных станций и другими проектами.

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