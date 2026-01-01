Пермский Сабантуй посетили 18 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Ольга Кузнецова

В Перми 7 июня прошло празднование Сабантуя. В мероприятии приняли участие делегации из почти 20 муниципалитетов региона, а также представители Татарстана и Башкортостана. В параде участвовали более 600 человек, сообщает правительство Пермского края.

На территории у Театра-Театра было организовано более 20 тематических зон, где гости могли попробовать национальные блюда, ознакомиться с ремесленными изделиями, посетить мастер-классы, ярмарку и детские развлечения. Творческие коллективы и исполнители представили свои номера, всего выступило более 30 коллективов и 16 артистов.

По информации организаторов, за день мероприятие посетили около 18 тыс. человек.

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