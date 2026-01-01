В Прикамье в 2026 году ожидается рост турпотока до 1,6 млн человек В прошлом году Пермский край посетили на 150 тысяч туристов меньше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году Пермский край примет около 1,6 млн туристов, что на 150 тыс. больше, чем в 2025 году. Эти цифры были озвучены на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с губернатором региона Дмитрием Махониным.

По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» два города Прикамья получат субсидии на развитие туристических центров. В Чусовом будет создана система навигации, а в Чердыни планируется рассказать об уникальных исторических особенностях города. Ранее аналогичные центры уже открылись в Перми, Соликамске, Кунгуре и Кудымкаре.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках этого нацпроекта на 2025-2027 годы региону удалось привлечь более 2 млрд руб., из которых свыше 1,5 млрд — средства федерального бюджета.

В текущем году в крае запланировано поддержать не менее четырех проектов по строительству кемпингов и модульных гостиниц. Кроме того, планируется открыть новый четырехзвездочный отель в центре Перми, который будет принимать до 27,2 тыс. туристов ежегодно.

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