Комбо-туры увеличили поток туристов в Прикамье на 15% Такой же рост прогнозируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Эксперты Центра устойчивого развития Россельхозбанка (РСХБ) пришли к выводу, что природные маршруты в комбинации с агротурами способствовали увеличению туристического потока в Пермский край на 10-15% в 2025 году, и такой же рост прогнозируется на 2026 год. Аналитики отмечают, что современные туристы предпочитают не просто останавливаться в деревенских домах, а получать более глубокий и интерактивный опыт.

Проживание на ферме, участие в сельскохозяйственных работах, приготовление сыра и знакомство с современным фермерским хозяйством становятся всё более популярными направлениями внутреннего туризма.

Аналитики оценивают, что доля агротуризма в доходах фермерских хозяйств составляет от 5 до 15%, а для комплексных проектов с размещением она может достигать 25%. Рентабельность таких проектов может достигать 40%. Средний чек агропутешествия составляет около 12 тыс. руб.

Горы Западного Урала, живописные реки и леса создают уникальный контекст, который делает фермерские программы особенно привлекательными. Туристы, приезжающие ради природы, остаются ради участия в сельскохозяйственных мероприятиях, а те, кто приезжает за фермерским опытом, наслаждаются природными красотами.

Маршруты, включающие посещение фермы, реки, национального парка и глэмпинга, стали визитной карточкой региона и привлекают туристов, которые предпочитают более разнообразные формы отдыха. Гастрономическое направление гармонично вписывается в многодневные маршруты: фермерские сыры, медовые туры и уникальные местные продукты дополняют природный бренд региона.

«Мы наблюдаем переход от количества к качеству. Туристам уже недостаточно просто жить на природе, они стремятся к более иммерсивным впечатлениям: участие в приготовлении сыра, уход за животными, сбор урожая. Приволжский федеральный округ с его культурным разнообразием и форматами может удовлетворить эти запросы», — подчеркнула Наталья Худякова, руководитель центра устойчивого развития РСХБ.

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