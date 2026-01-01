Энергетики Прикамья улучшат электроснабжение предприятий на Гайве Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Сотрудники пермского подразделения компании «Россети Урал» выполняют комплекс плановых ремонтных работ на подстанции 35 кВ, расположенной в Орджоникидзевском районе Перми.

До конца сентября специалисты завершат ремонт коммутационного оборудования подстанции, включая шесть выключателей и десять линейных разъединителей на 35 кВ, а также 13 выключателей и семь разъединителей на 6 кВ. Эти элементы обеспечивают управление токовой нагрузкой при проведении профилактических мероприятий и в случае аварийных ситуаций.

На реализацию этих мероприятий выделено более 3,7 млн руб.

Проведение технических работ повысит надежность электроснабжения нескольких промышленных предприятий, а также жителей микрорайона Гайва, где проживает более 45 тыс. человек, сообщили в компании.

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