Суд запретил жительнице Прикамья содержать домашнюю птицу Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Судебные приставы проконтролировали исполнение судебного решения о запрете жительнице Пермского края содержать домашних птиц на своем земельном участке, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Жительница Чусового долгое время конфликтовала с соседкой, которая разводила кур, уток, гусей и индюков на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Соседка держала несколько десятков птиц в поликарбонатных теплицах и в деревянном пристрое, который ранее использовался как баня. Птицы свободно выходили на улицу, а на участке не было площадки для биотермического обеззараживания помета. Кроме того, гражданка не проводила обязательные диагностические исследования.

Эти нарушения привели к жалобам со стороны других жителей, которые обращались в уполномоченные органы. Проверки выявляли нарушения, но ситуация не улучшалась. В результате суд постановил, что ответчица нарушает законодательство, используя участок для личного подсобного хозяйства, а не для ИЖС.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ, требующий запретить гражданке использовать участок для разведения птиц и провести мероприятия по его очистке. Проверка показала, что в настоящее время птицы на участке отсутствуют, а территория приведена в надлежащий вид.

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