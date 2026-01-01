На Пермской телебашне 12 июня включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр

В ночь на 13 июня, с 23:00 до 03:00, на главной телебашне Пермского края будет включена тематическая подсветка в честь Дня России и Дня города. Об этом сообщили в КРТПЦ.

В центре напомнили, что 12 июня в Перми отмечают сразу два праздника: День России и День города. День России был учреждён в 1992 году и получил статус государственного праздника в 1994 году. История Дня города Перми началась в мае 1723 года с основания Егошихинского медеплавильного завода, вокруг которого и вырос краевой центр. Изначально День города отмечали в мае, но позже празднование перенесли на июнь и объединили с государственным выходным.

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