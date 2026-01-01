В Перми скончалась руководитель общественного центра «Юбилейный» Прощание с Мариной Лопатиной состоится 9 июня Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

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В Перми ушла из жизни Марина Лопатина, руководитель общественного центра «Юбилейный» и лидер общественного движения. Сообщение об этом появилось в группе общественников Свердловского района ВКонтакте.

По словам коллег, Марина Лопатина многие годы своей жизни посвящала помощи людям и активно участвовала в жизни района. Под её руководством общественный центр «Юбилейный» проводил многие мероприятия, включая работу клубов по интересам.

Церемония прощания с Мариной Лопатиной состоится 9 июня с 11:30 в женском Успенском монастыре по ул. Плеханова, 39/5.

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