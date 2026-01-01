Клуб открывающегося в Перми Дягилевского фестиваля представил программу Он также заработает с 11 июня Поделиться Твитнуть

фото предоставлено организаторами Дягилевского фестиваля

С 11 июня, одновременно с началом Дягилевского фестиваля, в Перми откроется Фестивальный клуб. Для посетителей подготовлены десятки мероприятий: лекции, творческие встречи, дискуссии и мастер-классы. В программу вновь включены детские занятия в первой половине дня и ночные концерты с редкой и экспериментальной музыкой на закате. Генеральным партнёром события стал Сбер. Об этом сообщают организаторы из Дягилевского фонда.

Клубные события будут проходить в новом пространстве художественной галереи, расположенной на территории завода Шпагина, рядом с Домом Музыки.

Программу Фестивального клуба в этом году разработали известные эксперты в области музыкальной журналистики. Ляля Кандаурова, автор книг «Полчаса музыки» и «Библейские мотивы», и Денис Бояринов, эксперт по современной музыке, создали полноценную гуманитарную платформу, охватывающую широкий спектр художественных дисциплин и творческих направлений.

Ляля Кандаурова, куратор фестивального клуба 2026 года:

— Главная черта клубной программы 2026 года — широкоугольная оптика. Мы хотели, чтобы клуб не просто комментировал происходящее на фестивале, но стал полноценной гуманитарной платформой, где классическая музыка соединяется с электронным и индустриальным звуком, поэзией, философией, театром, историей архитектуры. Мы сделали акцент на просветительстве и взаимодействии художественных дисциплин и для нас было важно, чтобы присутствовали разные дисциплины, потому что таким образом раскрываются неожиданные и очень интересные ракурсы. Мне кажется, что клуб — хорошее место для встречи гостей фестиваля с людьми, которые необычно, парадоксально мыслят, потому что в этом и есть фестивальность — некий парад-алле разных интеллектуальных стихий.

Гюнай Мусаева

Лекционная программа (12+) объединила ведущих экспертов. Музыкальный критик и композитор Ярослав Тимофеев представит две лекции: об истории музыки и творчестве Куртага и Пярта. Балетный критик Богдан Королек расскажет о столетии танцевального театра и отдельно посвятит внимание произведению «Человеческий голос» Пуленка. Эссеист и культуролог Юрий Сапрыкин проведёт творческие встречи с участниками и прочитает две лекции. Ляля Кандаурова откроет программу рассказами о Симфониях Бетховена, Моцарта и духовной музыке Рахманинова. Ирина Севастьянова, научный сотрудник Центра электроакустической музыки, объяснит, почему мультимедийность стала закономерным этапом развития музыки. Театровед Илья Кухаренко посвятит свои лекции фигуре Рамо и роли хореографа в современном театре. Психолог Александр Привезенцев, работающий в СберЗдоровье, расскажет о влиянии искусства на человека с научной точки зрения и объяснит, как рождаются художественные отклики, превращая первое впечатление в глубокий диалог с искусством.

Управляющий Пермским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков отметил: «Фестивальный клуб — это значимая часть Дягилевского фестиваля, которая делает искусство доступным для широкой публики за пределами концертных залов. Насыщенная программа клуба создаёт площадку для культурного диалога и задаёт тренды в современном искусстве. В этом году мы обсудим с аудиторией, как превратить первое впечатление от встречи с искусством в глубокий личный диалог. Символично, что события проходят в новом пространстве художественной галереи — точке инноваций. Именно здесь мы внедрили AI-гидов на базе GigaChat, которые открывают перед посетителями новый формат взаимодействия с пространством».

Фестивальный клуб вновь организует мероприятия для детей. Историк искусства Алина Аксенова проведёт серию мастер-классов для детей 9—12 лет, где они будут исследовать историю искусства с помощью бумаги, красок, яичного желтка и осколков греческих амфор.

Марина Дмитриева

В ночной программе клуба — два концерта альтернативной музыки (18+). 13 июня на «Фортепианной ночи» выступят Владимир Иванов-Ракиевский и Петр Айду, представив жемчужины репертуара XIX—XXI веков, от Роберта Шумана и Рихарда Вагнера до Джона Кейджа и Томаса Адеса. 18 июня на «Ночи эмбиента» встретятся три ярких российских проекта, работающих на стыке психоакустики, электронного эксперимента и аналогового саунда. Дуэт «Псалмы Лисиц» будет использовать скрипку, цитру, найденные объекты и голос. Екатеринбургский инженер и диджей Shine Grooves представит кассетное устройство «Магнитрон-2», а digital moss — модульные синтезаторы и иммерсивное аудиовизуальное шоу.

Впервые с 2009 года в Перми выступит поэт и переводчик Юлий Гуголев, который прочтет избранные тексты из своих поэтических книг (18+). Виталий Кальпиди представит свою новейшую мультимедийную композицию «Старушечья любовь: эксгумация будущего в настоящее» (18+), посвященную феномену возрастной трансформации человеческой любви.

Полный перечень всех мероприятий доступен на сайте фестиваля, где также можно найти презентации книг, творческие встречи с участниками, лекции по истории архитектуры и мастер-классы. В программе предусмотрены встречи в формате круглого стола: хореографы обсудят язык современной хореографии, композиторы расскажут о своих творческих ориентирах, а хормейстеры — о востребованности хорового пения.

Все мероприятия Фестивального клуба открыты для всех желающих и бесплатны. Для участия в некоторых из них потребуется регистрация, которая будет открываться один раз в три дня на сайте фестиваля. В клубе будут работать сувенирная лавка и книжный магазин.

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