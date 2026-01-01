57% жителей Перми планируют смотреть Чемпионат мира по футболу Поделиться Твитнуть

Более половины жителей Перми (57%) намерены следить за Чемпионатом мира по футболу 2026 года. Из них 22% намерены смотреть все матчи, причем среди мужчин таких четверть (25%). Еще 22% планируют наблюдать за играми с участием своих любимых команд. А 13% предполагают, что посмотрят только финальный матч. Такие данные приводит «Авито».

На текущий год большинство опрошенных (29%) планируют болеть за сборную Германии. 25% поддержат Испанию, 20% — Португалию, 14% — Бразилию, 11% — Францию. 18% выразили, что просто любят футбол и не собираются поддерживать конкретную команду.

Большинство опрошенных предпочитают смотреть футбол, даже крупные матчи, дома в одиночестве (44%). 36% планируют смотреть матчи в компании друзей у кого-то дома, а 3% намерены пойти в паб или бар. Основной способ просмотра — телевизор (87%), хотя 8% опрошенных будут использовать ноутбук, а 3% — смартфон. Еще у 3% есть возможность смотреть матчи с помощью проектора.

Интересно, что почти каждый второй (43%) намерен подготовиться к просмотру крупных матчей. 25% готовы надеть футболку или форму любимой сборной, а 14% — шарф или бандан клуба. Десять процентов опрошенных имеют вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты. 6% планируют использовать аксессуары в цветах команды, 5% — флаг страны, за которую болеют. Еще 4% хотели бы раскрасить лицо в цвета своего клуба.

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

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