В Перми разработали новый метод ранней диагностики болей в пояснице Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского политеха разработали новый метод диагностики подвывихов фасеточных суставов, который позволяет измерять параметры суставов на снимках КТ и сравнивать их с возрастной нормой. Это даёт врачам надежный инструмент для ранней диагностики болей в пояснице, ускоряя постановку диагноза и начало лечения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Боль в спине — одна из самых распространенных проблем, снижающая качество жизни и трудоспособность. Фасеточный синдром, вызванный смещением суставов, часто трудно диагностировать.

Метод Пермского политеха учитывает геометрические параметры суставов и их деформацию при нагрузках. Исследователи создали виртуальные модели позвоночника для молодого и пожилого человека, чтобы определить, при каких нагрузках возникает подвывих. У пожилых людей риск подвывиха выше из-за возрастных изменений тканей.

На основе полученных данных разработаны числовые диапазоны нормальных параметров суставов для разных возрастов. Врач может измерить параметры пациента на КТ и сравнить их с нормой, что позволяет объективно определить наличие подвывиха.

Этот метод уже используется в клинической практике как стандартизированный инструмент для ранней диагностики болей в пояснице.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.