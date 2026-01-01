В МЧС предупредили о грозах и сильном дожде в Прикамье 9 июня
По информации Пермского ЦГМС, 9 июня в Пермском крае ожидаются гроза, днём в некоторых районах — сильный дождь, а ночью местами — туман.
В связи с этим прогнозом в МЧС рекомендовали местным жителя избегать нахождения рядом с деревьями, постройками и линиями электропередачи, а также не парковать автомобиль вблизи этих объектов.
При авариях на электросетях необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности.
Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорог.
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