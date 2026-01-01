Из Пермского края в Узбекистан отправлено 750 кубометров березовых брёвен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2026 года из Пермского края в Узбекистан было отправлено 756,3 кубометра берёзовых балансов (брёвен, заготовленных из вершинной части ствола). Это сопоставимо с показателями за аналогичный период 2025 года, когда объём экспорта составил 733,7 кубометра. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

4 июня сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль 136,2 кубометра лесоматериалов, готовящихся к отправке в Узбекистан.

После проверки вся подкарантинная продукция прошла лабораторное исследование в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Эксперты подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов, были выданы фитосанитарные сертификаты.

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