Фестиваль «Медвежонок» в Перми посетили более 71 тысячи человек Поделиться Твитнуть

В Перми подвели итоги четвертого Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». За четыре дня его площадки посетили более 71 тыс. пермяков и гостей города. Онлайн-трансляции церемоний открытия и закрытия в VK набрали свыше 500 тыс. просмотров. Об этом сообщили в правительстве региона.

На фестивале «Медвежонок 4» зрителям представили 38 фильмов из 14 стран. Основную программу составили исключительно премьеры. Особый интерес вызвала международная программа: пять зарубежных картин, которые не планируются к показу в России, сделали фестиваль уникальной возможностью увидеть их на большом экране.

Международный кинофестиваль «Медвежонок» собрал более 150 звездных гостей и представителей киноиндустрии. Событие объединило ведущих российских кинематографистов, молодых авторов, жюри и тысячи семей из разных регионов страны. Программа фестиваля включала не только кинопоказы, но и творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, образовательные мероприятия и работу специального фестивального городка.

Кроме Перми, показы фестиваля прошли в Салехарде, Муравленко и Губкинском Ямало-Ненецкого АО, а также в Белгороде и Алчевске Луганской народной республики.

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