Стала известна программа фестиваля водных активностей в Перми Поделиться Твитнуть

14 июня на Набережной Камы в Перми состоится фестиваль водных активностей (0+), который объединит разнообразные спортивные дисциплины. Зрители смогут увидеть соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист», а также яркие выступления профессиональных спортсменов и любителей в самых зрелищных видах спорта.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщила, что фестиваль направлен на демонстрацию водных ресурсов региона. В Пермском крае протекает более 29 тыс. рек, и фестиваль призван показать весь потенциал для любителей активного образа жизни. «Мы хотим вдохновить людей на новые увлечения и показать, что водные виды спорта доступны каждому», — сказала Чеснокова.

За два дня до основного события на новой части набережной Камы начнётся первый этап чемпионата России по аквабайкам. Более 60 участников будут соревноваться в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. В конце дня они продемонстрируют свои навыки в показательных выступлениях.

Специальными гостями фестиваля станут екатеринбургская команда Skebreakers, чемпионы России по гидрофлайту (полёту над водой), и команда New star Racing team, которая представит зрелищные гонки на водных болидах.

Помимо водных мероприятий, на «сухой» части набережной пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, перетягиванию каната, мини-футболу и настольному теннису. Посетители смогут принять участие в испытаниях комплекса ГТО, мастер-классах по судомодельному спорту, прыжкам на батуте и других активностях.

Фестиваль начнётся в 12:00. Вход на все мероприятия бесплатный. Интерактивные площадки на «сухой» части набережной будут работать с 14:00 до 19:00. Катание на водных болидах запланировано с 12:00 до 13:20, показательные выступления — с 17:00 до 17:30. Финал соревнований на лодках «Дракон» состоится с 18:30 до 19:00, а соревнования по парусному спорту — с 18:15 до 19:30. Награждение победителей пройдёт в 20:00. Завершатся мероприятия показательными выступлениями на водных болидах, которые состоятся с 20:50 до 21:30.

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