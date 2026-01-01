В Соликамске началась круизная навигация Поделиться Твитнуть

фото представлено администрацией Соликамского округа

В субботу, 6 июня, Соликамск впервые принял двухпалубный круизный теплоход «Мамин-Сибиряк». На новом причале «Слобода солеваров» состоялось торжественное открытие навигационного сезона в городе. Программа включала концерт творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные площадки и фейерверк. Туристы также побывали в музее-заповеднике «Сользавод», где познакомились с историей соляного промысла.

Как сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов, в ближайшем сезоне Соликамск посетят двух- и трёхпалубные теплоходы «Александр Фадеев», «Павел Бажов», «Иван Крылов» и «Борис Полевой».

Напомним, в 2025 году власти Пермского края сообщали о планах продлить круизные маршруты, проходящие через Пермь, до Верхнекамья к 2026 году. В частности, рассматривались Березники и Соликамск.

В Березниках первый круизный теплоход «Виссарион Белинский» с туристами из Перми ждут 13 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.