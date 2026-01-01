Пермяка оштрафовали за мошенничество в сфере строительства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Перми, не имеющий опыта и квалификации в строительстве, был признан виновным в мошенничестве и оштрафован на 150 тыс. руб. Он обманул несколько человек, пообещав выполнить строительные работы, но нарушил договор. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Злоумышленник размещал объявления в Сивинском и Кудымкарском муниципальных округах Пермского края, где заключал договоры с заказчиками и получал от них деньги. В Сиве он получил 300 тыс. руб. за строительство второго этажа жилого дома, но не приступил к основным работам, ограничившись подвозом инструментов и двух поддонов кирпича. Потерпевшей был причинён значительный материальный ущерб.

В Кудымкаре мошенник получил 100 тыс. руб. за строительство веранды, но работы не были выполнены.

Суд признал его виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и приговорил к штрафу, который под контролем приставов он полностью возместил.

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