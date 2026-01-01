Обслуживание бесплатного автобуса до Пермской галереи оценили в 4,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В Перми объявлен тендер на поиск подрядчика для организации автобусных перевозок пассажиров до Пермской художественной галереи. Согласно техническому заданию, для маршрута будет использоваться автобус не старше трех лет, оборудованный системой видеонаблюдения и брендированный логотипом галереи. Об этом пишет «Рифей».

Автобус будет работать ежедневно, за исключением понедельника. В требованиях к водителям указано, что они должны быть аккуратно одеты, строго следовать маршруту, иметь при себе мобильный телефон, соблюдать нормы поведения и не разглашать конфиденциальную информацию. Договор с перевозчиком будет заключен с 1 августа 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года. Общая стоимость контракта составляет 4,8 млн руб.

Бесплатный автобус с логотипом галереи будет отправляться от остановки «Улица Ленина» на ул. Сибирской (со стороны Театрального сквера) и прибывать ко входу в галерею. График движения автобуса: с 12:00 до 20:00 с интервалом 30 минут.

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