Пермь вошла в число лидеров по увеличению ипотечной переплаты на вторичном рынке жилья Поделиться Твитнуть

За последние пять лет расчётная переплата по ипотеке для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Перми возросла в 4 раза. Это один из самых высоких показателей среди крупных городов России. При этом в рейтинге лидирует Челябинск (рост в 5,1 раза), Казань (4,2) и Самара (4,1). Об этом сообщает «Движение.ру».

По словам главного аналитика «Циана» Алексея Попова, во всех городах наблюдается похожая зависимость: чем сильнее дорожало жилье на вторичном рынке, тем больше росла итоговая переплата по кредиту.

Наименьший рост переплаты зафиксирован в Москве — в 2,9 раза.

Все расчёты основаны на покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 м² с первоначальным взносом 20% и сроком кредита до 30 лет.

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