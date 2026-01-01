Пермяк выиграл в суде спор с таможней о «коммерческом» ввозе машины Ведомство пыталось взыскать с владельца авто утильсбор и пени почти на полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Свердловский районный суд Перми вынес решение в пользу собственника автомобиля, признав незаконными требования Пермской таможни о взыскании почти полумиллиона рублей. Ведомство пыталось взыскать с нового владельца автомобиля Toyota Camry недоимку по утилизационному сбору и пени, утверждая, что машина была ввезена для коммерческих целей.

В апреле 2023 года мужчина приобрёл автомобиль у официального дилера за 1,45 млн руб. На момент покупки и регистрации в ГИБДД никаких претензий к уплате сборов не было. Однако спустя более двух лет, в январе 2026 года, таможня выставила требование доплатить 308 600 руб. сбора и 168 896 руб. пеней. Поводом послужило подозрение, что предыдущий владелец ввёз авто по льготной ставке для личного пользования, хотя фактически использовал его в коммерческих целях.

Автовладелец отказался платить, сославшись на свою добросовестность: он не мог знать о нарушениях, допущенных кем-то другим при импорте машины.

Суд изучил обстоятельства дела и встал на сторону пермяка. Ключевыми аргументами стали отсутствие доказательств того, что истец знал или должен был знать о неуплате сбора, противоречия в документах импортёра, которые таможня так и не смогла устранить, и безупречный статус сделки: покупка совершена через кассу автосалона (ООО). Кроме того, электронный паспорт транспортного средства имел действующий статус без ограничений.

«При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что оспариваемые действия таможни нарушают права истца», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Действия таможенного органа по взысканию суммы в размере 477 496 руб. 78 коп. признаны незаконными. Суд обязал ведомство принять меры по устранению нарушений прав автовладельца. Решение пока не вступило в законную силу.

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