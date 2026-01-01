В Прикамье администрацию Чайковского обязали снести аварийные дома до конца 2027 года Судебное разбирательство началось после прокурорской проверки Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канал Эдуарда Соснина

Чайковский городской суд удовлетворил иск городского прокурора и признал незаконным бездействие местных властей в вопросе ликвидации расселённого аварийного жилья. Теперь администрация округа обязана выполнить ряд работ в строго установленные сроки, чтобы устранить угрозу безопасности горожан.

Поводом для разбирательства стала проверка, которая выявила плачевное состояние пустующих зданий. Расселённые многоквартирные дома по улицам Горького, Кирьянова, Уральской и другим остаются открытыми для всех желающих: они не ограждены, а окна не заколочены. Кроме того, работы по сносу выполнены лишь частично, а горы строительного мусора так и не были вывезены, что создаёт риски пожаров и несчастных случаев.

Согласно решению суда, чиновникам предписано до 1 октября 2026 года установить ограждения вокруг опасных объектов, чтобы исключить доступ людей как на территорию, так и внутрь зданий. Кроме того, до 1 января 2027 года местные власти должны организовать вывоз и утилизацию строительных отходов, оставшихся после частичного демонтажа домов.

Полностью снести аварийные строения и утилизировать образованный мусор чиновники должны до 1 июля 2027 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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