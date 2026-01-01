В здании кафе «Чайхана» в центре Перми произошёл пожар О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТК-канала "ЧП Пермь"

На ул. Ленина в Перми загорелось здание кафе «Чайхана». Видео происшествия появилось в соцсетях. На записи виден чёрный дым, который идёт из здания. О пострадавших не сообщается.

Отметим, заведение общепита находится рядом с краевой библиотекой им. Горького. По словам очевидцев, сейчас в воздухе из-за пожара стоит стойкий запах гари.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю пока не публиковали информацию о происшествии. Сотрудники ведомства сейчас работают на месте.

P.S. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что на месте работают 23 огнеборца и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

«В 15:41 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разбор и проливка конструкций», — отметили в ведомстве.





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