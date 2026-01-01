В Перми утвердили колерные паспорта ещё для четырёх объектов на «гостевом маршруте» Фасады зданий будут выполнены в бело-серо-коричневых оттенках Поделиться Твитнуть

Изображение: администрация Перми

В Перми продолжается работа по улучшению внешнего облика зданий, расположенных вдоль «гостевого маршрута». Департамент градостроительства и архитектуры администрации города согласовал колерные паспорта четырёх объектов, находящихся на ш. Космонавтов (дома №179б, 182, 244а и 395д).

Согласно утверждённым документам, фасады этих зданий будут выполнены в бело-серо-коричневых оттенках. Это решение направлено на минимизацию визуального шума и создание гармоничного архитектурного ансамбля вдоль важного городского коридора, отметили в мэрии.

Изображение: администрация Перми

Кроме того, планируется установить вывески в трёх вариантах:

— Белый — стандартный вариант;

— Белый с возможностью использования фирменного цвета на торцах;

— Белый с абрисом фирменного цвета.

Эти изменения являются частью более широкой инициативы, которая вступила в силу 1 сентября 2025 года, когда были внесены изменения в Правила благоустройства территории города. Теперь все вывески на «гостевом маршруте» должны соответствовать установленным колерным паспортам. Владельцам бизнеса и управляющим компаниям дано время до 1 сентября 2026 года, чтобы привести свои вывески в соответствие с новыми требованиями.

Изображение: администрация Перми

На сегодняшний день профильный департамент согласовал уже 28 колерных паспортов многоквартирных домов на этом маршруте.

Напомним, «гостевой маршрут» проходит по ш. Космонавтов, мимо значимых объектов, таких как фабрика «Гознак», ДКЖ, площадь Гайдара и Пермь II, а затем по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

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