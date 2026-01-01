Пермский край занял 32 место в рейтинге регионов по доступности автомобильного топлива В апреле средняя цена 1 литра бензина превысила планку в 63 рубля Поделиться Твитнуть

Рейтинг РИА Новости

Исследование РИА Новости, опубликованное в начале этой недели, выявило значительные различия в доступности автомобильного топлива для жителей разных регионов России. В этом году рейтинг был составлен на основе того, сколько литров бензина марки АИ-92 может приобрести житель региона на свою среднемесячную чистую заработную плату.

Пермский край занял 32-е место в рейтинге, где автомобилисты могут позволить себе 1161 литр бензина на среднюю зарплату. В апреле 2026 года цена за литр бензина в регионе составила 63,40 руб., что на 12,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подчеркивает общую тенденцию роста цен на топливо, которая наблюдается по всей стране. Прикамье расположилось в рейтинге между Еврейской автономной областью и Республикой Бурятия.

Ситуация на топливном рынке остается напряженной после кризиса 2025 года. Несмотря на введенные правительством меры, включая запрет на экспорт бензина, цены продолжают расти, превышая уровень инфляции более чем вдвое (рост составил 12,5%). Стабильность поставок также вызывает опасения из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов.

На вершине рейтинга оказались регионы с высокими зарплатами. Лидером по доступности топлива стала Москва. Второе и третье места поделили Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно: здесь на среднюю зарплату жители могут купить более 2 тыс. литров бензина.

В то же время, в регионах Северного Кавказа, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан, доступность топлива значительно ниже, где жители могут позволить себе лишь минимальное количество литров на свои зарплатыэ

Разница в стоимости литра бензина АИ-92 между регионами достигает почти 20 руб. Например, в Челябинской области цена составляет 59,52 руб. за литр, тогда как в Магаданской области — 79,61 руб. Это объясняется высокими затратами на транспортировку топлива в удаленные регионы.

Таким образом, исследование показывает, что доступность топлива в России сильно варьируется в зависимости от региона, и Пермский край, находясь в середине рейтинга, демонстрирует средние показатели по стране.

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