Суд арестовал пермяка, пытавшегося похитить у пенсионерки 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Верещагинский районный суд Пермского края рассмотрел ходатайство следователя Следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» о помещении под стражу 26-летнего жителя Перми, обвиняемого в попытке мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, 1 июня 2026 года группа лиц, включая указанного жителя Перми, попыталась похитить 2,5 млн руб. у жительницы Верещагинского округа 1939 г.р. Однако довести преступление до конца не удалось.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, после чего ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд постановил заключить его под стражу до 1 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

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