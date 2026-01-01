В Прикамье похоронят многодетного участника СВО Игоря Анкудинова Он погиб в марте 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

Администрация Очёрского муниципального округа сообщает о гибели младшего сержанта Игоря Анкудинова, который погиб 16 марта 2025 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Игорь Анкудинов родился 12 марта 1976 года в Очёре. Окончил местную школу в 1993 году и был призван на военную службу, где его определили в инженерные войска. После завершения срочной службы продолжил службу по контракту.

После возвращения из армии работал водителем-экспедитором у индивидуальных предпринимателей и создал семью, в которой родилось шестеро детей. Он был известен как жизнерадостный и ответственный человек.

Прощание с Игорем Анкудиновым состоится 10 июня в 11:00 в Центральном доме культуры Очёра (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида начнется в 11:30, а отпевание — в Михайло-Архангельской церкви в 12:00. Поминальный обед пройдёт в кафе «Место встречи» в 14:00.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.