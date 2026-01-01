В Прикамье резко сократилось количество самозапретов на кредиты Большинство желающих уже воспользовались этой услугой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2026 года в Пермском крае было установлено 13,7 тыс. самозапретов на получение кредитов и займов. Это на 29,5% меньше, чем в апреле того же года, когда таких запретов было 19,4 тыс.

Самое значительное снижение количества самозапретов в мае по сравнению с апрелем было зафиксировано в республиках Башкортостан (-41,5%), Татарстан (-40,1%), Пермский край — на третьем месте. В целом по РФ снижение числа самозапретов составило 27,3%.

«Спрос на установление самозапретов постепенно снижается, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это говорит о том, что большинство желающих уже воспользовались данной услугой. Ещё одной причиной снижения интереса является успешная борьба с мошенниками, против которых был направлен закон. Мы считаем, что заёмщики должны быть максимально внимательны к безопасности своих финансов и регулярно проверять свою кредитную историю».

Напомним, закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов вступил в силу с 1 марта 2025 года. С этой даты граждане могли воспользоваться этой услугой на портале «Госуслуги». С 1 сентября того же года услуга стала доступна и в МФЦ.

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