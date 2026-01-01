«Победа» начала продажу билетов из Перми в Анталью
Рейсы стартуют с 1 июля
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С 1 июля из Перми в Анталью можно будет отправиться прямым рейсом авиакомпании «Победа». Полёты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Продажа билетов на турецкий курорт уже началась, рассказали в пресс-службе перевозчика.
На онлайн-табло пермского аэропорта данные рейсы пока не отображаются.
Ранее «Новый компаньон» писал, что рейсы в Сочи из Большого Савино задержаны на сутки. Причина — угроза атаки беспилотников в Краснодарском крае.
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