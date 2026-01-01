На реализацию социальных проектов в Верхнекамье «Уралкалий» направит более 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» с июня по август 2026 года направит более 12 млн руб. на реализацию социальных проектов в Березниках и Соликамске. Проекты ориентированы на занятость более 8 тыс. детей и подростков в городах присутствия и сельских территориях.

В Березниках и Соликамске в школах и молодёжных центрах начали работу трудовые отряды «СОЛидные люди». Подростки займутся благоустройством территорий образовательных учреждений и общественных пространств. «Уралкалий» профинансировал оплату труда школьников и педагогов, а также приобретение брендированной формы. Для юных журналистов будут реализованы проекты «СОЛидные люди. Пресса».

Проекты «Активное детство» в Соликамске и «Лето, на старт!» в Березниках пройдут в 32 детских садах на спортплощадках, установленных компанией в рамках проекта ««Уралкалий» — будущим чемпионам». Спортивные мероприятия направлены на развитие физической активности и здоровья дошкольников.

В Березниках, Соликамском и Александровском муниципальных округах будет реализован проект «Сельские каникулы» для детей, проживающих на сельских территориях. Проект поможет детям расширить кругозор, принять участие в профориентационных и спортивных мероприятиях, а также интерактивных программах.

В Березниках «Уралкалий» профинансировал укладку современного искусственного покрытия на футбольном поле и установку ворот в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Дружба».

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

— Финансирование социальных проектов, направленных на организацию отдыха детей и подростков, — важный вклад в социальное благополучие территорий присутствия. Благодаря поддержке «Уралкалия» дети могут проводить время активно, безопасно и с пользой для здоровья, раскрывать свои таланты и расширять кругозор. Инвестиции в социальные проекты— это инвестиции в будущее региона и страны в целом.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

— Всестороннее развитие детей и молодёжи в регионах и городах нашего присутствия — один из ключевых приоритетов социальной политики Группы «Уралхим». Реализуя подобные проекты, мы даём детям и подросткам возможность поближе познакомиться с окружающим их миром, различными профессиями и видами спорта. Это, в свою очередь, поможет ребятам определиться с будущей профессией и увлечениями. Уверен, что совместные усилия бизнеса, образовательных учреждений и молодёжных центров дадут реальный результат — активное и здоровое будущее поколение.

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