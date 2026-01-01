С 9 июня в Прикамье начнётся похолодание Тепло вернётся к выходным Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Во вторую неделю июня температура в Пермском крае будет близка к норме, а на северо-западе может подняться на 2°С выше. Самым тёплым днём станет понедельник, когда в Перми воздух прогреется до +24°С, а по краю — до +25°С. Однако во второй половине дня на севере и западе ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ночью на вторник пройдут локальные дожди, а температура опустится до +10…+15°С в крае и до +13…+15°С в Перми. Днём ожидается +16…+21°С, в Перми до +20°С, и грозы возможны на востоке края.

В ночь на среду осадков не предвидится. Температура ночью составит +9…+14°С в крае и +10…+12°С в Перми, а днём дожди начнутся на востоке, с прогревом до +19°С на севере и до +22°С на юго-западе.

Четверг принесёт ночные дожди и ослабление прогрева из-за облачности. Температура ночью будет +10…+15°С, а днём +15…+19°С.

С пятницы начнётся потепление. Дожди возможны на востоке и в Перми, а температура днём поднимется до +23°С на севере, до +25°С на юго-западе и до +22°С в Перми.

На выходных на юге и востоке ожидаются дожди с грозами, тогда как на севере будет сухо. Температура ночью составит +11…+16°С, а днём +20…+25°С.

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