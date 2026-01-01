Движение на Красавинском мосту в Перми было парализовано из-за аварии с фурой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 8 июня на Красавинском мосту в Перми произошло серьёзное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, что привело к значительным затруднениям в движении, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.

Инцидент случился при въезде на мост со стороны Закамска, что сразу же привело к образованию многокилометровой пробки. По словам свидетелей, правая полоса движения была полностью заблокирована, и автомобили могли передвигаться только по левой полосе.

«Я стоял в пробке от самого выезда из Закамска и пробыл там около получаса. Ситуация становилась всё хуже, и мы двигались очень медленно. Из-за этого я сильно опоздал на работу», — рассказал изданию один из очевидцев.

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