В Пермском крае до 30 сократился штат частных детективов Поделиться Твитнуть

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К маю 2026 года в Прикамье осталось всего 30 частных детективов, из которых 12 работают в Перми. Об этом сообщает v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Пермскому краю.

В 2025 году Росгвардия выдала две новые лицензии частным детективам, а в первые месяцы 2026 года — ещё одну. Однако за это время четыре специалиста добровольно отказались от своих лицензий.

Эксперты отмечают, что деятельность частных детективов ограничена законодательством и не приносит значительной прибыли, поэтому их число продолжит сокращаться.

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