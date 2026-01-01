В Перми за неделю в ДТП один человек погиб и 22 ранены Среди попавших в аварии было пятеро детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю на территории Перми зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным Госавтоинспекции Пермского края, в результате этих аварий 1 человек погиб и 22 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 5 несовершеннолетних.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции Прикамья пресекли 1575 правонарушений. В ходе проверок было выявлено 38 водителей с признаками опьянения. Из них 23 находились в состоянии алкогольного опьянения, восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а семеро были пойманы нетрезвыми повторно.

Кроме того, 47 водителей управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.

За неделю было зафиксировано 17 случаев выезда на полосу встречного движения, а в 52 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам. Что касается самих пешеходов, то они нарушили правила дорожного движения 56 раз. Сотрудники дорожной полиции за неделю также выявили 19 нарушений правил перевозки детей.

В связи со сложной обстановкой Госавтоинспекция призывает всех жителей и гостей города строго соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

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