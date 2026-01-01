Благотворительные организации Прикамья зафиксировали спад частных пожертвований НКО ищут новые форматы работы Поделиться Твитнуть

В 2026 году благотворительные организации Пермского края столкнулись со спадом пожертвований, в первую очередь частных. Динамику в компаниях связывают с экономической нестабильностью.

Так, в фонде «Дедморозим», отчитавшись о росте сборов до 68,7 млн руб., отметили, что добиться его удалось за счёт крупных траншей и грантов. При этом объём частных пожертвований сократился на 6% — с 11,2 млн руб. в 2025 году до 10,6 млн руб. в текущем. В благотворительном фонде «Берегиня» заявили, что на фоне роста числа регулярных жертвователей средний чек донатов стал меньше (100-200 руб.). В волонтёрском движении «Феникс», помогающем многодетным и малоимущим семьям, «Новому компаньону» сообщили о практически полном прекращении пожертвований с начала года.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова объясняет снижение пожертвований несколькими факторами. Ключевым является сжатие маржинальности бизнеса из-за роста издержек, высокой ключевой ставки и инфляции. По её словам, падение среднего чека у нерегулярных жертвователей связано с тем, что бизнес, особенно малый и средний, начинает сокращать необязательные расходы, включая благотворительность.

Для выживания НКО необходимо переходить от роли «просящих» к роли «партнёров» для бизнеса, считает экономист. Это включает создание кобрендинговых проектов, где обе стороны получают выгоду. «Например, кафе могут предлагать бесплатные супы в рамках совместной акции с фондами, что привлечёт клиентов», — отметила Стародумова.

Подробнее о том, каким образом пермские благотворительные организации работают в условиях новых вызовов, читайте в ближайшем номере газеты «Новый компаньон».

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