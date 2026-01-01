В Прикамье прощаются с погибшим на СВО 59-летним Олегом Трахтенгерцем Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в администрации ЗАТО Звёздный

В понедельник, 8 июня, в Прикамье прощаются с Олегом Трахтенгерцем, который погиб при выполнении задач специальной военной операции.

Мужчина родился 10 апреля 1966 года в Курске. Вскоре его семья переехала в Звёздный Пермской области, где он вырос и учился в школе №128. Затем он поступил в Пермское речное училище.

После срочной службы в Ульяновске Олег Трахтенгерц женился, у него двое детей и пятеро внуков.

В августе 2023 года он добровольно отправился на специальную военную операцию.

«28 января 2026 года под населённым пунктом Кировск Краснолиманского района Донецкой Народной Республики стрелок-помощник гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода 3 мотострелковой роты войсковой части 12274 рядовой Трахтенгерц Олег Фёдорович героически погиб при выполнении боевых задач», — сообщили в администрации ЗАТО Звёздный.

Прощание с военнослужащим проходит с 11:00 во Дворце культуры ЗАТО Звёздный. Захоронение пройдёт на кладбище села Бершеть.

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