Филиал «ПМУ» представил годовой экологический отчёт Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» презентовал общественности Перми отчёт о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2025 год. Предприятие работает без превышения нормативов воздействия на природу.

В 2025 году расходы и инвестиции «ПМУ» в охрану окружающей среды превысили 227 млн руб. Контроль ведётся по четырём направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов.

Собственная производственная лаборатория предприятия проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2025 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках «ПМУ» не зафиксировано. Такая благополучная ситуация сохраняется с 2005 года. Предприятие ведет учет выбросов парниковых газов. Часть их объёма реализуется стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции.

Все стоки предприятия (промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые) передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — на городские биологические очистные сооружения. Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Все компоненты, непригодные для дальнейшего использования, появляются в результате потребления, а также от обслуживания и ремонта оборудования. Предприятие уже много лет ведёт раздельный сбор отходов, содержащих полезные составляющие и подлежащих передаче на переработку.

Кристина Мокрушина, заместитель главного инженера филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по экологии:

— «Уралхим» уже много лет демонстрирует полную информационную открытость в вопросах экологии и активно участвует в природоохранных проектах регионов присутствия. Ежегодно мы представляем общественности экологический отчёт филиала «ПМУ». В нём мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Экологический отчёт предприятия за 2025 год был представлен в День эколога, 5 июня, в рамках деловой программы экологического фестиваля «Природа города». С электронным вариантом можно познакомиться по ссылке.

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