В Чердынском округе Прикамья установили крест на купол Троицкой церкви Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Дмитрия Махонина

На церковь Святой Троицы в с. Вильгорт Чердынского округа, возведённой в XVIII веке и являющейся памятником истории Пермского края, установили крест на купол, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Долгое время храм находился в заброшенном состоянии, но теперь начались масштабные работы по его обновлению, отметил глава региона.

На колокольне уже завершили работы: установили кровлю купола, заменили перекрытие звонов, отреставрировали кирпичную кладку и изготовили капители.

В планах — ремонт кровли трапезной, храмовой части и другие восстановительные мероприятия.

Работы по реставрации продлятся до 2030 года.

Проект реализуется совместно с компанией «УДС Нефть». Также предприятие намерено восстановить еще один архитектурный памятник — Усадьбу купца Ремянникова в Чердыни.

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