За 7 июня в Пермском крае потушили восемь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 7 июня в Пермском крае потушили восемь возгораний. Шесть из них произошли в Перми, по одному — в Березовском и Карагайском районах. Жертв нет, один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Чтобы предотвратить новые пожары, 7 июня в регионе работали 178 профилактических групп, состоящих из 436 человек. Они проверили 1702 жилых дома, объяснили правила пожарной безопасности 2958 жителям, раздали 2341 памятку.

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