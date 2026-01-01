В Перми возбудили уголовное дело после избиения мужчины девочками-подростками Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором девочки-подростки жестоко избивают мужчину. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Пермскому краю.

На кадрах видеозаписи, распространённой в местных пабликах, видно, как две несовершеннолетние избивают не совсем трезвого мужчину средних лет. Инцидент произошёл в микрорайоне Рабочий посёлок.

«Следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

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