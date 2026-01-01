Суд в Прикамье запретил магазинам «Монетка» торговать сигаретами Ограничения касаются торговых точек у школ Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верещагинский районный суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу, инициированному Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю против ООО «Элемент-Трейд». В иске требовалось признать действия компании противоправными и обязать её прекратить нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Верещагинского муниципального округа обратилась в суд с жалобой на ООО «Элемент-Трейд» из-за продажи табачной и никотиновой продукции в магазинах «Монетка» вблизи школ. Проверка подтвердила, что магазины расположены на расстоянии менее 100 м от учебных заведений.

Учредителю ООО «Элемент-Трейд», УК ООО «РМ-Групп», ранее было выдано предупреждение о необходимости соблюдения санитарных норм, но нарушения не были устранены.

Суд удовлетворил требования истца и признал действия ООО «Элемент-Трейд» незаконными. Компании было предписано прекратить продажу табачных изделий в магазинах «Монетка», находящихся рядом со школами.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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