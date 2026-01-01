Звание «Город трудовой доблести» может получить ещё один муниципалитет Прикамья
За этот статус борется Краснокамск
Краснокамск может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Краснокамского округа Александр Борисов, местные власти получили заключение от Российской академии наук, которое подтверждает наличие оснований для присвоения этого звания.
По словам главы округа, ещё в прошлом году Совет ветеранов выступил с такой инициативой.
Чиновник отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснокамск проявил выдающийся трудовой героизм. В частности, в этот период в городе было добыто почти 719 тыс. тонн нефти, что сыграло важную роль в обеспечении фронта. Кроме того, на территории Краснокамска работал Ленинградский монетный двор, который занимался изготовлением орденов и медалей, а также действовали эвакуационные госпитали, где местные врачи круглосуточно спасали жизни раненых бойцов. Пятеро жителей Краснокамска были удостоены звания Героя Советского Союза, что подчеркивает их вклад в победу.
Сейчас идёт подготовка документов для официального присвоения звания.
Напомним, в Пермском крае уже есть два города, удостоенные этого почетного звания: Пермь получила его в 2020 году, а Лысьва — в 2021-м.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.