Звание «Город трудовой доблести» может получить ещё один муниципалитет Прикамья За этот статус борется Краснокамск Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

Краснокамск может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Краснокамского округа Александр Борисов, местные власти получили заключение от Российской академии наук, которое подтверждает наличие оснований для присвоения этого звания.

По словам главы округа, ещё в прошлом году Совет ветеранов выступил с такой инициативой.

Чиновник отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснокамск проявил выдающийся трудовой героизм. В частности, в этот период в городе было добыто почти 719 тыс. тонн нефти, что сыграло важную роль в обеспечении фронта. Кроме того, на территории Краснокамска работал Ленинградский монетный двор, который занимался изготовлением орденов и медалей, а также действовали эвакуационные госпитали, где местные врачи круглосуточно спасали жизни раненых бойцов. Пятеро жителей Краснокамска были удостоены звания Героя Советского Союза, что подчеркивает их вклад в победу.

Фото: страница Александра Борисова ВКонтакте

Сейчас идёт подготовка документов для официального присвоения звания.

Напомним, в Пермском крае уже есть два города, удостоенные этого почетного звания: Пермь получила его в 2020 году, а Лысьва — в 2021-м.

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